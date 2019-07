Ким Кардашиян Уест реши да смени названието на новата си колекция стягащо и оформящо бельо "Кимоно сълюшънуеър", съобщава БТА.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Вестта идва по-малко от седмица, след като в социалните мрежи се появиха враждебни реакции от страна на японски потребители, които отбелязаха, че кимоното е традиционно японско национално облекло и че то се носи само в специални случаи.

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.