Избори за президент предстоят в Румъния през ноември, а на политическата сцена в северната ни съседка се появи нов претендент за поста. 40-годишният Клаудиу Кръчун – главен секретар на партия Demos, доктор по Политически науки, университетски преподавател, експерт в Европейския икономически и социален комитет. Отвъд Дунав е известен като Революционера на новото време. Преди няколко години той успя да разклати "хранителната верига", а площадът пред университета в Букурещ му даде истинска възможност да култивира гласа на гражданите. Клаудиу Кръчун оглави протестите срещу дясноцентристкото правителство на Емил Бок и тези срещу добива на шистов газ в Рошия Монтана, а през зимата на 2015 г. проведе народната революция срещу правителството на Виктор Понта след трагедията Клуб "Колектив".

Водещата на „Събуди се“ Мартина Ганчева и експерт по Румъния разговаря с Клаудиу Кръчун по горещите политически теми.

Господин Кръчун, периодично Румъния попада в капана на някоя трагедия. Защо след подобен род събития нищо не се променя?

Държавата се провали в много области. Съществуват две паралелни Румънии – едната е богата и защитена, другата е изоставена. Само на 50 км. от Букурещ се озовавате в друг свят - без болници и училища.

Медиите крещят, хората протестират, властите си посипват главите с пепел, прехвърлят се отговорности. В най-добрия случай се хвърля някоя и друга оставка. Кой е виновен?

Виновни са онези хора, които не укрепват държавата и обществените институции, така че във всяко кътче, във всяка част на страната да има подкрепа за нуждаещите се. Говорим и за конкретна вина. На онези, които не са разследвали навреме и не са се мобилизирали в търсене на момичето, което се е обадило на 112.

Некомпетентност, безхаберие, политиканстване, корупция. Можем ли да говорим за специфика на едно лошо управление?

Точно. За съжаление румънската държава е парализирана от клиентелизъм и частни интереси. Всичко функционира по политическа и икономическа логика, а не в името на обществения интерес. Местната администрация е свръх политизирана, знак за децентрализация, която е придобила феодален аспект. Примерите за полицейски началници и прокурори, които работят с престъпници, са многобройни. Особено когато става дума за трафик на хора. Имаме слаба, фрагментирана държава, най-вече на местно ниво.

Какво показва случаят от Каракал? Че нищо не се е променило?

Показва, че сме загубени, ако имаме нещастието да живеете в беден район на Румъния. Там законът на джунглата е над Наказателния кодекс. И първите жертви са деца, младежи, жени, които са малтретирани.

Ще се събуди ли Румъния с един друг 10-и август? Помним мащабния антиправителствен протест от миналата година, който властите потушиха с брутална сила.

Не знам какво ще бъде на 10-и август. Но недоволството е огромно. Хората са се изморили от партиите и искат бързи решения на своите проблеми. Това е контекстът, в който живеем.

Може ли улицата да промени политическата класа?

Не директно. Протестът на улицата по-скоро индикира. Той е като сигнална лампа. Повдига определени проблеми в обществото. Не променя правилата на играта, но допринася за една по-здравословна демокрация.

Кой е основният проблем на Румъния сега, когато Драгня е в затвора? Престъпността, корупцията, социалната система?

Има много проблеми, като се започне от обезлюдяването – един от основните проблеми в Европа и се стигне до унищожаването на публични услуги като здравеопазване и образование. Бих споменал и плачевното състояние на румънските работници, които работят здраво, но получават мизерни заплати.

Дънчила президент на Румъния? Продължава ли да хвърля Драгня сянка върху страната и управляващата Социалдемократическа партия? Въпреки че е в затвора?

Малко вероятно е Виорика Дънчила да стане президент. По-скоро ще постигне добър резултат, който ще й позволи да остане премиер до следващите избори догодина.

Прилича ли надпреварата за президентския пост на „Игра на тронове“?

Бих казал, че имаме повече правила от „Игра на тронове“, но не сме разделени на толкова много кланове.

Наричат Demos “Romania's new kids on the block” – „Новите деца на блока“. Нова партия, основана в годините на гражданската съпротива срещу злоупотребите на правителството. Може ли Demos да върви по стъпките на Сириза и Подемос? Какви са целите ви? Вашият дневен ред?

Живеем в Източна Европа и е по-трудно, отколкото в Испания и Гърция. Ние сме лява партия, която трябва да си изгради електорална база, за разлика от други западни партии, в които политическата култура на левицата е солидна. Всеки ден работим в тази посока.

Защо Румъния да се нуждае от Demos?

Целта на Демос е да артикулира определени нужди и интереси, за които в Румъния не се говори. Страната ни е една от най-бедните в ЕС и в същото време корумпирана. Но на първо място бедна. Имаме един от най-високите проценти на миграция в Западна Европа. Обществото е разделено, разпокъсано. По поколения, социален статус, региони – градски и селски. Опитваме се да бъдем мост между тези категории. Да изпратим ясно послание. Не можем да продължим нататък, ако не сме заедно, обединени. Това е послание за сътрудничество и солидарност, което не се чува в румънската политика, но обществото има голяма нужда от него.

Казвате, че искате да сте честна, независима партия с дълбоки корени в обществото. Всички говорят така в началото. Кой очаквате да ви повярва?

Не, не всички партии са така. Трябва да имаме търпение, да сме честни, да сме истински. Вярвам, че хората ще видят разликата.

Твърдите, че не сте богат. Какво е вашето имотно състояние? Да не ви обвинят, че влизате в политиката, за да правите пари, да натрупате богатство?

Моето богатство са образованието, приятелите, колегите, семейството. Не съм богат и не смятам да забогатея чрез политика.

Познат сте като един от лидерите на протестите, които доведоха до оставката на правителството на Емил Бок и. Какво крещеше улицата тогава и какво вика сега? Нещо промени ли се през този период?

Смениха се плакатите, но духът на революцията остана същия. Рошия Монтана ни помогна да намерим граждански и политически път и той няма да изчезне толкова скоро.

Когато поведохте протестите, говореха за вас, че сте човек на Сорос…..

Това е пропаганда на системата, срещу която се боря. Тази приказка съм я чувал навсякъде в Източна Европа.

Станала ли е по-токсична политическата среда оттогава?

Не е по-токсична през последните 5-10 години. Само не знам колко още търпение имат нашите съграждани.

Фамилията ви означава Коледа (Craciun – от румънското Mos Craciun – Дядо Коледа). Какви подаръци сте приготвил и вярвате ли, че ще се случи коледно чудо за румънския народ?

Нямам електорални подаръци. Имам програма, няколко идеи и ясна организация. В настоящата политическа ситуация вероятно изглежда като предколедно чудо.

И Клаус Йоханис беше избран като чудо, предколедно чудо, но в последствие хората се разочароваха. Какво мислите за настоящия президент на Румъния?

Той е президент, който пропусна големите предизвикателства и дебати за развитието на Румъния. Говореше за правова държава, но така и не я постигна.