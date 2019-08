На 88-годишна възраст почина известната американска писателка Тони Морисън - носителка на

Нобеловата награда за литература за 1993 година, съобщава БТА.

Морисън се е споминала в понеделник вечерта в Медицинския център "Монтефиоре" в Ню Йорк. Тя е първата чернокожа авторка, удостоена с Нобелова награда. Шведската академия я отличи с високото отличие за нейния поетичен език и за "визионерската й сила".

За романа "Възлюбена", разказващ за избягала робиня, която убива малкото си дете, Морисън е отличена с наградата "Пулицър"за 1988 г. Сред най-известните й книги са "Най-синьото око", "Сула", "Песента на Соломон", "Възлюбена", "Джаз" и др.

Авторката е написала 11 романа за период от шест десетилетия. В тях тя проследява в детайли живота на афроамериканците. Това важи за нейните есета, книги за деца и театрални пиеси.

Литературната кариера на Морисън бе шеметна, изтъква Асошиейтед прес. Тя написва първия си роман "Най-синьото око" на около 40-годишна възраст. Когато навлиза в шейсетте си години и след шест книги, тя става Нобелов лауреат.

