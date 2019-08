Я не могу не выложить этот ролик, который попался мне в ленте!! Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот «нечеловек»- еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо ! Стыдоба! Позор!!! Позор ! Я против насилия в любом проявлении! Полное видео со звуком у себя выложил @egorkreed , все кто думает, что это постановка или что девушка сопротивляется , просто посмотрите полное видео!!!

