Американската певица Кристина Агилера ще издаде повторно дебютния си албум "Christina Aguilera" навръх 20-годишния юбилей от излизането му, предаде БТА.

В продажба ще бъде пуснат ограничен тираж от тавата в три варианта. На 23 август ще стане достъпна цифровата версия на оригиналния албум, в която ще бъдат включени и редки версии на песни, ремикси и дори акапелни изпълнения.

"Christina Aguilera" ще бъде издаден на дискове, касети и винилови плочи със сертификат за автентичност и автограф на певицата.

This month marks 20 years since my debut album, Christina Aguilera, was released! In its honor, I’m releasing xxtra special versions digitally & at my store..and more surprises...on Aug 23rd! Presale begins today. https://t.co/nw9p37G4Az Share memories with #xxtina; I will too! pic.twitter.com/LaNMiwGYEI