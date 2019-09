8 ученици от училище в Централен Китай бяха убити вчера, в първия учебен ден, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от ДПА и БТА.

По данни на вестник "Глобал таймс" осем ученици са загинали, а двама са ранени при нападението, извършено в основно училище в град Еншъ, провинция Хъбей. Полицията е арестувала 40-годишен заподозрян. Според местни медии заподозреният миналата година е бил освободен, след като е изтърпял осемгодишна присъда в затвора за опит за убийство.

