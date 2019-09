8 пътници на автобус загинаха в Мали след експлозия на поставено на пътя взривно устройство. Това съобщи местната полиция, цитирана от БГНЕС.

„Автобусът, който е пътувал от град Доуенца към Гао, се натъкна на мина и осем пасажери бяха убити“, заяви представител на автобусната компания, извършваща превоза.

Eight people killed in an explosion in central Mali https://t.co/mjPfx8awlj pic.twitter.com/nmhAxYyElv