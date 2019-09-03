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Всички пътници вече са евакуирани
Самолети на авиокомпаниите „Аерофлот“ и „Роял Флайт“ се сблъскаха на летище Шереметиево, съобщава БГНЕС. Няма пострадали, всички пътници вече са евакуирани.„Аерофлот“ подготвя резервен полет.
@flightradar24— Артём Чупин (@asdfgtryp) September 3, 2019
Photo with the consequences of the collision of aircraft in Sheremetyevohttps://t.co/PmBAItEiYvhttps://t.co/EYEQEvWP8Shttps://t.co/68eCJt0818
"Аэрофлот" готовит резервный борт после столкновения двух самолетов в Шереметьево, сообщил источникhttps://t.co/Zp88B95ibk pic.twitter.com/lBhFL1DuLv— РИА Новости (@rianru) September 3, 2019
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