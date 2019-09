Самолети на авиокомпаниите „Аерофлот“ и „Роял Флайт“ се сблъскаха на летище Шереметиево, съобщава БГНЕС. Няма пострадали, всички пътници вече са евакуирани.„Аерофлот“ подготвя резервен полет.

@flightradar24

Photo with the consequences of the collision of aircraft in Sheremetyevohttps://t.co/PmBAItEiYvhttps://t.co/EYEQEvWP8Shttps://t.co/68eCJt0818