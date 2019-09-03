Самолети на авиокомпаниите „Аерофлот“ и „Роял Флайт“ се сблъскаха на летище Шереметиево, съобщава БГНЕС. Няма пострадали, всички пътници вече са евакуирани.„Аерофлот“ подготвя резервен полет.

"Аэрофлот" готовит резервный борт после столкновения двух самолетов в Шереметьево, сообщил источникhttps://t.co/Zp88B95ibk pic.twitter.com/lBhFL1DuLv — РИА Новости (@rianru) September 3, 2019

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„Два самолета се сблъскаха на Шереметиево. Самолетът без пътници на борда на „Роял Флайт“ и на „Аерофлот“, летящ към Пекин, не можаха да се позиционират на пистата и сблъскаха крилата си“, пише сайта за авиация на Русия. Според представителя на спешните служби в региона, самолетите са получили незначителни увреждания вследствие на сблъсъка.