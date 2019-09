74-годишна индийка роди близначки след изкуствено оплождане, съобщава БГНЕС. Ерамати Магаяма е жителка на щата Андхра-Прадеш.

Директорът на болницата, в която бебетата се появили на бял свят, разкри, че раждането е станало с Цезарово сечение. „Операцията мина гладко. И майката, и новородените са здрави и няма никакви усложнения. Все пак майката е била настанена за кратко в интензивното отделение, за да излезе от преживения стрес”, уточни медикът.



Мангаяма няма да може да кърми момичетата и те ще получават мляко от донорска банка.

Възрастната жена успяла да износи и да роди децата, защото не страда от диабет и хипертензия.

Мангаяма и нейният 80-годишен съпруг Рая Рао се оженили на 22 март 1962 г. През последните 57 години правили безуспешни опити да имат дете. Благодарение на изкуственото оплождане, жената забременяла през януари тази година.

