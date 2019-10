Полицията на Хонконг използва днес сълзотворен газ, за да разпръсне демонстранти в окръг Шатин, след като властите наложиха извънредни мерки за потушаване на съпроводените с насилие протести, които продължават от месеци в китайския специален административен район, предаде БТА.

Главният администратор на Хонконг Кари Лам прибегна до извънредни правомощия от колониалната епоха за първи път от над 50 години. Този ход разгневи протестиращите, които излязоха по улиците. Демонстранти отново нахлуха в централната част на град Хонконг, след като властите обявиха забрана на маските. Уличното движение във финансовия център на Хонконг отново беше блокирано, а броят на протестиращите се увеличи от стотици на хиляди.

Демонстрантите крещяха: "Борете се за свобода! Подкрепете Хонконг!". За първи път се появи нов лозунг - "Хонконгци, съпротивлявайте се!", в отговор на забраната на маските. Някои маскирани протестиращи изградиха барикади от метални улични парапети, към които добавиха картони и ги подпалиха. Пожарникари пристигнаха, за да изгасят огъня, а в същото време започнаха нови дейности за изграждане на барикади близо до сградата на Законодателния съвет, към която се насочи протестно шествие.

Радикални демонстранти изпочупиха витрините на магазини, собственост на компании от континентален Китай и на местни хора, подкрепящи Пекин, и подпалиха китайско знаме пред Международния финансов център. Преди това Лам обяви забраната на маските и каза, че ще прибегне до извънредни правомощия за прилагане на мярката.

