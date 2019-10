Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер бе регистрирано в понеделник сутринта в провинция Катандзаро в Южна Италия, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от БГНЕС.

Сеизмолозите са отчели труса малко след 8 часа местно време. Той е бил на дълбочина 27 километра в района на град Катандзаро, административен център на южния италиански регион Калабрия. Колебанията на земната повърхност ясно са се усетили в града и в много други селища на провинция Катандзаро.

RT via LastQuake Felt #earthquake (#terremoto) M4.0 strikes 11 km W of #Catanzaro (#Italy) 17 min ago. Please report to: https://t.co/G0h1qZZPlQ pic.twitter.com/n3WmoJ7NLH