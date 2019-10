Бащата на британския премиер Борис Джонсън се присъедини към протестите срещу климатичните промени в Лондон, след като синът му призова демонстрантите да съберат "миришещите си на хашиш" палатки и да се махнат, предаде БТА.

Boris Johnson's father Stanley has told us he's happy to have been called an "uncooperative crusty'' by his son - for joining in the environmental protests in London.



Stanley Johnson spoke at the Extinction Rebellion gathering in Trafalgar Square earlier.pic.twitter.com/0nfGQxBylo