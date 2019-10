Голям пожар е избухнал след експлозия в близост до летището в Линц.

Според полицията е имало експлозия в зала на компания за управление на отпадъци в Хьоршинг, съобщава salzburg24.at. Причините се изясняват. Две халета са напълно разрушен.

via @PerilofAfrica Austria: Explosion at waste plant near Linz airport: An explosion at a waste disposal plant near the Linz airport has wounded at least five people, police said. The cause of the blast was not immediately clear, with pictures from the… https://t.co/UHJr6KFbfB pic.twitter.com/MkBaWkjua2