Eдно от най-големите разследвания за убийство в британската история - близо до Лондон бяха открити 39 тела в камион с български номера. Шофьорът - 25-годишен гражданин на Северна Ирландия - Мо Робинсън е арестуван и обвинен за убийство.

Тир-ът е регистриран на фирма, собственост на ирландска гражданка, но от 2017-та не е влизал в България. Жертвите вероятно са починали от измръзване.

Камионът с телата на 38 възрастни и един тийнейджър е бил намерен в графство Есекс, Източна Англия, в индустриален парк. Жертвите били открити в хладилното отделение и вероятно са починали от премръзване.

„Малко преди 1.40 ч.през нощта получихме сигнал, че са били открити хора в камион в индустриалния парк „Уотърглейд“ на „Ийстърн Авеню“ в Грейс. Смятаме, че камионът е от България и е влязъл в Обединеното кралство през Холихед на 19 октомври“, обясни заместник-началникът на полицията в Есекс Пепа Милс. „Към момента не сме идентифицирали жертвите, нито откъде са те. Това може да се окаже много дълъг процес. Нашите екипи правят всичко възможно по силите си, за да изясним ситуацията. Продължаваме да работим усилено за разрешаване на случая", каза още тя.

Според британски експерти, камионът е избрал странен маршрут, за да не е бъде проверяван. Той се е качил на ферибот от малко пристанище във Франция за Ирландия. Ирландски медии твърдят, че контейнерът с телата е бил закачен към камиона в Белфаст, Северна Ирландия. След това се отправил обратно към ирландската столица Дъблин, откъдето се е качил отново на ферибот за Великобритания и тръгнал към Есекс.

Когато Спешните служби са пристигнали, за съжаление всички 39 души вътре вече са били мъртви. Започнало е разследване за убийство срещу шофьора на камиона - 25-годишен мъж от Северна Ирландия, който е арестуван за убийство и остава в ареста, уточняват от полицията.

Телата на намерените 39 още не са идентифицирани.

Посолството ни в Лондон е в контакт с британските власти по изясняване на случая с намерените мъртви в камион 39 души в графство Есекс.

Установена е връзка с британската полиция, представител на посолството ни е провел среща и в Министерството на външните работи в Лондон, съобщават от МВнР..

Посланикът ни Марин Райков е разговарял по телефона с британската посланичка в София Ема Хопкинс като са се договорили да следят заедно случая.

„Това е трагичен инцидент, при който голям брой хора са загубили живота си. Нашите разследвания продължават, за да установим какво се е случило”, гласи изявление на главния началник на полицията в Есекс Андрю Маринер, цитирано от БГНЕС.

От в. „Индипендънт” отбелязват, че са се свързали с българското посолство в Лондон във връзка с трагичния инцидент.

Говорител на Асоциацията за пътни превози заяви: „Тази трагедия подчертава опасността от мигрантски банди, които контрабандират хора с камиони.“

В парламента, британският премиер Борис Джонсън заяви, че е бил информиран за случилото се в Есекс и е шокиран. „Това е невъобразима трагедия, ужасяваща. Мислите и молитвите ми са с тези, които са изгубили живота си и с техните близки“, бяха думите на британския премиер.

Борис Джонсън написа в Twitter: „Ужасен съм от този трагичен инцидент в Есекс. Получавам редовни актуализации и вътрешното министерство ще работи в тясно сътрудничество с полицията в Есекс, докато установяваме какво точно се е случило. Моите мисли са с всички онези, които са загубили живота си и своите близки. "

