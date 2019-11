Италианският астронавт Лука Пармитано и колегата му Андрю Морган прекараха шест часа в открития космос. Целта на разходката беше ремонт на ключово оборудване на Международната космическа станция - алфа-магнитен спектрометър. Задачата беше изпълнена успешно.

Today’s spacewalk is underway! 👨‍🚀👨‍🚀At 6:39am ET, @AstroDrewMorgan and @Astro_Luca set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a 6.5 hour spacewalk to repair a cosmic ray detector. Watch live coverage: https://t.co/OOqcxiShFH — NASA (@NASA) November 15, 2019

Работата по уреда налага още три излизания в космоса. Две от тях са планирани за 22 ноември и 1 или 2 декември.

Спектрометърът с тегло 7,5 тона, чиято разработка отне 14 години и струваше 1,5 милиарда долара, беше доставен на МКС със совалката „Индевър“ през 2011 г. В създаването му участваха 56 институции от 16 страни, включително Русия.

Just tuning in for today’s spacewalk? This animation shows the work that’s being completed outside of the @Space_Station to repair the Alpha Magnetic Spectrometer, a cosmic ray detector.



Watch @AstroDrewMorgan and @Astro_Luca at work: https://t.co/OOqcxiAGh7 pic.twitter.com/u52bE2x6yM — NASA (@NASA) November 15, 2019

С негова помощ учените се надяват да открият следи от антиматерия и да изучат състава и енергийния спектър на първичните космически лъчи, което ще помогне да се разбере как се е формирала Вселената.

After 6 hours and 39 minutes, today’s spacewalk officially ended at 1:18pm ET. The dynamic duo, @AstroDrewMorgan and @Astro_Luca, successfully completed all planned tasks & started preparations for upcoming repairs outside of the @Space_Station. Details: https://t.co/G8zajfZEQ4 pic.twitter.com/HNoI35nDUU — NASA (@NASA) November 15, 2019

Очакваше се спектрометърът да работи без сериозни проблеми в продължение на 10-18 години. Повредите обаче започнаха три години след въвеждането му в експлоатация. За ремонта му бяха изработени 25 нови инструмента, които бяха доставени на МКС при последните три полета на товарни кораби.