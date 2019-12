В стомаха на кит, чието тяло било изхвърлено от морето на мито на плаж на остров Харис в Шотландия, имало сто килограма боклук, което разкрива опасните нива на замърсяване в океана.

Рибарски мрежи, пластмасови бутилки и чаши, въжета, опаковъчен материал и много други неща били извадени от стомаха на кита. В момента специалистите проучват дали китът е умрял заради боклука, който е поглъщал през годините, пише БГНЕС.

