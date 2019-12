Знаковата рокля, носена от принцеса Даяна по време на танца й с актьора Джон Траволта в Белия дом през 1985 г., не намери купувач на търг, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

СНИМКИ НА РОКЛЯТА ВИЖТЕ ТУК

Лейди Ди носи роклята от тъмносиньо кадифе с паднали рамене по време на държавна вечеря, дадена от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън в чест на принца и принцесата на Уелс.

Рокля от паметен танц на принцеса Даяна и Джон Траволта отива на търг (СНИМКИ)

Роклята, сътворена от Виктор Едълстийн, е увековечена на снимки, на които принцеса Даяна танцува с Джон Траволта под звуците на песента "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".

Първоначалната оценка на знаковия тоалет беше между 250 000 и 350 000 лири. По време на наддаването, организирано от лондонската тръжна къща "Кери Тейлър", роклята не успя да достигне определената резервна цена от 200 000 лири.