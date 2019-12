Египетски археолози откриха малка статуя, копие на Сфинкса, по време на разкопки в провинция Ел Миня в централната част на страната, съобщава БГНЕС.

Според експерти статуята е направена от варовик, височината й е 35 см, а дължината - 55 см. Мини сфинксът има ясни черти и детайли, които отразяват уменията на древноегипетския скулптор. Кога точно е изработена все още не е установено.

New discovery in Tuna Al-Gabal necropolis, Minya: A limestone royal statue in the shape of a sphinx. It is 35 cm tall and 55 cm length #egypt @khaled.elenany #tunagebel #historyofegypt #thisisegypt #ancientegypt #archaeology #antiquities #newspapers pic.twitter.com/Zx2Vw0VpTR