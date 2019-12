Момче на 8 години от Тексас оглави класацията на сп. "Форбс" (Forbes) за най-високоплатените звезди в YouTube, съобщи DarikNews .

Райън Каджи зае първото място в класацията за втора поредна година, като приходите му са нараснали от 22 милиона щатски долара миналата година до 26 милиона щатски долара.

Той има почти 22 милиона абонати, като е започнал да се изявява в канала си едва на три години с отзиви за играчки и с демонстрации на научни експерименти.

Класацията е изготвена по спечелените суми от т.нар. инфлуенсери в платформата за споделяне на видеоклипове до юни 2019 г.

Райън вече се изявява и извън YouTube. Той има шоу по детската телевизия Никълодиън и договор с телевизионната мрежа Хулу. Райън лансира и своя серия от над 100 играчки и дрехи.

На второ място в класацията за най-високоплатените звезди в YouTube са петима приятели, изявяващи се под името Дюд Пърфект. Те са на по трийсетина години и правят каскади и подобряват световни рекорди. Приходите им са 20 милиона долара.

Петгодишната Настя от Русия е на трето място. Тя е изкарала 18 милиона долара благодарение на видеа, показващи я как играе с баща си.