Жителка на Сан Франциско предприе всевъзможни мерки в търсене на откраднатото си куче. Жената създаде специален сайт, предлага щедра награда и дори нае малък самолет, предаде Асошиейтед прес.

Самолетът, за който Емили Талерно е платила допълнителни 1200 долара, ще лети два часа над Сан Франциско и Окланд с банер с изписан адрес на сайта.

