Британският принц Хари днес се появи публично за първи път, след като кралица Елизабет Втора прояви разбиране към желанието му да промени ролята си, съобщи Ройтерс.

Принц Хари бе домакин на тегленето на жребия в Бъкингамския дворец за Световната купа на лигата по ръгби за следващата година. Това е последният планиран кралски ангажимент на принц Хари, преди той и съпругата му да навлязат в "преходен период" към новите си роли в двореца.

Той и съпругата му Меган предизвикаха криза миналата седмица, като обявиха, че искат да се оттеглят от ангажиментите си в кралското семейство, да прекарват повече време в Северна Америка и да станат финансово независими.

В понеделник кралица Елизабет Втора се срещна с принц Хари, с брат му принц Уилям и с баща им, престолонаследникът принц Чарлз, след която обяви, че кралското семейство уважава и проявява разбиране към желанието на херцозите на Съсекс да водят независим живот.

