Мъж стреля в центъра на Банкок, произвеждайки десетки изстрели. Инцидентът е станал в района на университета в Чулалонгкорн, съобщава БГНЕС. Малко след това мъжът е бил задържан.

Police surround gunman who fired weapon near Chulalongkorn University #จุฬาซอย10https://t.co/aEfcTtvJPG — Coconuts Bangkok (@CoconutsBangkok) February 14, 2020

Според различни източници са произведени между 40 до 50 изстрела. Очевидци съобщават, че мъжът стрелял във въздуха, но в някои случаи е насочвал оръжие към хората, минаващи покрай него. Говорител на полицията заяви, че няма пострадали.

Police are searching alleys around Banthat Thong Road, close to Chulalongkorn University, for a gunman who's said to be on the loose. He fired at least 20 shots in public, police say. #Thailand #KE https://t.co/KDoHk4aj4J pic.twitter.com/NSWhFp0cyo — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 14, 2020

Местни медии публикуваха на уебсайтовете си снимка на задържания - мъж с шорти и тениска. Лицето му е ретуширано. На заден план се виждат няколко маскирани командоси.

#Bangkok - Police said they are searching for a man who fired at least 50 shots in public close to Chulalongkorn University on Friday morning.https://t.co/EpT2oHaQcP — Incident Alerts (@Incident_Alerts) February 14, 2020

Полицията идентифицира стрелеца като 44-годишният Екачай Чаруексилп. Съобщава се, че след семейна кавга, той напуснал дома си въоръжен.