Актрисата Пенелопе Крус стана кръстница на най-новия италиански круизен кораб „Коста Смералда”. Филмовата звезда отлетя за Савона, за да участва в бляскавата церемония, предаде БГНЕС. На борда на лайнера се проведе пресконференция с участието на десетки журналисти от различни страни.

Самата церемония по кръщението се излъчваше по италианските телевизионни канали и жителите и гостите на Савона можеха да наблюдават какво се случва в пристанището. Круизният кораб потегли по Средиземно море след грандиозни 20-минутни фойерверки. „Коста Смералда” е кораб, който е зареден с втечнен природен газ, което значително намалява вредните емисии в атмосферата. Лайнерът бе отличен с наградата на Италианския морски регистър (RINA) в областта на екологията - „Green Plus“.

