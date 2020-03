Мик Джагър увери, че независимо дали пее на сцената пред десетки хиляди фенове или се снима във филм, усещането е едно и също. Той се е снимал в трилъра на независимото кино „The Burnt Orange Heresy" („Изгорялата оранжева ерес”), който днес излиза по екраните в Ню Йорк и Лос Анджелис, съобщават Ройтерс и БТА.

Във филма 76-годишният музикант е в образа на богатия колекционер на произведения на изкуството Джоузеф Касиди, който иска от арт критик да открадне картина от художник, живеещ в уединение. Действието се развива във вила на брега на езерото Комо. Актьорският състав включва също и Доналд Съдърланд.

Джагър се е снимал в две сцени от филма. Това е най-голямата му филмова роля след тази в „Елисейски полета", който излезе по екраните през 2001 г. От превъплъщаването му в образа на войник в бар до участието му в появилия се по екраните през 1970 г. филм „Нед Кели", за Джагър актьорството е една от многото дейности извън света на рокендрола.

„Не посвещавам много време на актьорството, но когато се заловя с изпълнение на роля, това винаги ми носи радост и удовлетворение”, каза той. И допълни: „За мен това просто е друг вид изпълнение. Готов съм да се захвана с неща, които ме интересуват, независимо дали става дума за актьорство, музика, комедия или нещо друго".

