Хората трудно могат да сбъркат 2-годишния Девро - най-малкия син на легендарния фронтмен на "Ролинг стоунс", Мик Джагър. С разрошените си коси, специфични походка и изражение, малчуганът е същинско копие на именития си татко, пише вестник "Дейли мейл", цитиран от БТА.

Mini-Mick really has got moves like his father! Mick Jagger's son Deveraux pic.twitter.com/A5HwB56OuY