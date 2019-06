Мик Джагър "взриви" публиката по време на първия концерт на „Ролинг стоунс“, след като претърпя сърдечна операция през април и групата трябваше временно да отложи турнето си в Северна Америка, съобщава БГНЕС.

This is during the 1st song #MickJagger performed at a major concert since his heart procedure just three months ago.I saw no sign of lingering ailments as the #RollingStones frontman sprinted down this catwalk in #Chicago_clearly wanting to show he’s all good.Certainly seems so. pic.twitter.com/OI9GSkWpz4