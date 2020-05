Очаква се „Аватар 2“ да излезе през декември 2021 година. Джеймс Камерън обаче е решил да не спира дотук. Продължението ще бъде последвано от още две части: „Аватар 3“ (2023) и „Аватар 4“ (2024), съобщава БГНЕС.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

В официалния Twitter акаунт на филма „Аватар" бяха публикувани нови кадри от снимките на продължението на блокбастъра на Джеймс Камерън. На тях се вижда как актьорите са потопени във вода, а режисьорът ръководи процеса от платформа, инсталирана над басейна.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

"Интересен факт: белият слой, който се намира на повърхността, се състои от топки от пяна. Те не пропускат светлина и по този начин не пречат на подводните снимки", се казва в описанието на кадрите.

На тях се вижда, че актьорите са облечени в костюми със сензори за улавяне на движението. Следователно е възможно те да са част от фантастичните обитатели на планетата Пандора. Останалите подробности се пазят в тайна.

По-рано на същата страница беше публикувана снимка на актрисата Сигорни Уивър, чиято героиня, д-р Грейс Аугустин, почина в първата част.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.



Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV — Avatar (@officialavatar) April 29, 2020