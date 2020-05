10 пожарникари са пострадали при гасенето на пожар в американския град Лос Анджелис, според градската пожарна служба, пише БГНЕС.

"Взрив на мястото на събитието стана причина за нараняванията на около 10 пожарникари. Много сгради са обхванати от пламъци ", се казва в съобщение в профила на пожарната служба в Twitter. До момента няма информация за състоянието на огнеборците.

Explosion at Los Angeles hash oil manufacturer injures 11 firefighters.



"Butane honey oil" is made by extracting THC from cannabis plants to create a highly potent concentrate used in vape pens, edibles, waxes and other products.https://t.co/NVqerVrXqv pic.twitter.com/C4NJ7xDjgg — ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) May 17, 2020

Първото съобщение за дим в едноетажна сграда в центъра на Лос Анджелис е било публикувано в Twitter в 18.26 местно време (4.26 българско време). Над 230 пожарникари се борят с огъня. Целият квартал е отцепен от полицията.

Breaking: Multiple buildings are now on fire in Downtown Los Angeles, California. The LAFD says that approximately 10 firefighters are ‘down’ and has declared the fire as a major emergency. 230 firefighters are on the scene. pic.twitter.com/0lKsfyC2QD — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 17, 2020

Не е известно какво е предизвикало пожара. Инцидентът се оценява като извънредна спешна ситуация. На мястото пристигнаха и лекари, за да помогнат на пострадалите.

An explosion in downtown Los Angeles injured multiple firefighters.



The condition of the injured was not immediately known, as firefighters aimed hoses at the building in the city's Toy District. https://t.co/5HRFLdqtu0 pic.twitter.com/BE25FYNtEM — ABC News (@ABC) May 17, 2020

