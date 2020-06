Масов протест се провежда в полската столица около сградата на американското посолство. Събралите се на улица близо до дипломатическата мисия в центъра на града са организирали митинга заради смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд в САЩ, пише БГНЕС.

🇵🇱 Polish protest in front of the USA embassy in Warsaw in solidarity with #BlackLivesMatter pic.twitter.com/5NnbIViDMj