В последните дни Най-добрият ни тенисист Григор Димитров и световния номер 1 Новак Джокович станаха обект на много критики в спортните средите. Всичко започна, след като Гришо обяви, че е заразен с COVID-19. Впоследствие положителни проби дадоха още играчи, повечето от които участваха на турнира в Задар, организиран от Ноле. Мнозина винят хасковлията за разпространението на заразата. Бащата на Джокович - Сърджан, отправи остри реплики към българина.

Бившият треньор на Гришо - Даниел Валверду, го защити, казвайки, че бащата на Новак не може да падне по-ниско. Още играчи от елита на тениса изказаха същото мнение.

Бившият треньор на Гришо за бащата на Джокович: Няма как да падне по-ниско (СНИМКА)

В пост в Twitter венецуелецът призова спортните журналисти да не дават трибуна на сърбина. "Този човек не може да падне по-ниско. Моля, не му давайте трибуна за изява", казва Валверду, обръщайки се към спортния журналист на английското издание Telegraph - Саймън Бригс, направил интервюто с бащата на Новак Джокович.

На 21 юни Горан Иванишевич излезе на централния корт в Задар и обяви, че финалният мач, в който трябваше да участва и световният номер 1, няма да се състои. Това се случи именно заради положителната проба на Димитров.

Асен Григоров за обвиненията към Гришо: Никой няма вина, че се е заразил, това е пандемия

Ексцентричният австралиец Ник Кириос, който отдавна има вражда с Ноле, сподели новината в Twitter и иронично коментира по адрес на Джокович: "Поздравления, какво лидерство само!".

Дни по-късно, когато новите положителни проби на участници в турнира започнаха да валят, австралиецът сподели клип от купона, организиран след срещите в Задар и написа: "Моля се за всички, които са се заразили с коронавируса. Повече обаче не споменавайте неща по мой адрес, които биват окачествявани като безразсъдни или глупави - действията на видеото заемат първото място по тези показатели".

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

В друга социална мрежа - Instagram, Кириос коментира новината, че Сърджан Джокович обвинява Григор за случилото се на турнира.

"Не се опитвай да вменяваш вина, братле", написа австралиецът.

Белгийската тенисистка Кирстен Флипкенс пък изрази още по-крайно мнение относно предстоящото Открито първенство на САЩ.

Is it just me or is it insane US Open is still planning to go ahead? 🤔 Players testing positive on COVID19 🙈 So basicly if 1 person tests positive at the US Open , everyone needs to quarantaine for 2 weeks right? Which means they only THEN cancel the tournament or what? 🤔