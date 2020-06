Силно земетресение е усетено в Източна Турция. Според информацията от Европейския сеизмологичен център то е с магнитуд 5.3 по Рихтер.Според БТА силата е била 5,4.

Епицентърът на земния трус е бил в окръг Ван в Източен Анадол, в близост до границата с Иран.. Регистиран е в 13.03 часа. Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Turkey-Iran Border Region 41 min ago pic.twitter.com/4yA79U2h11