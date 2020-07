Певицата Бритни Спиърс шокира обществеността, когато публикува снимка, на която се вижда, че е татуирала цялото си тяло със смес, направена от билки, като рисунките върху кожата й ще останат от седем до петнадесет дни, пише БТА.

Britney Spears just covered her body in henna tattoos - see the new bikini photo! https://t.co/FjWA69gUyq