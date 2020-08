43-метров кратер е останал след взрива в Бейрут, а силата му се равнява на земетресение със сила 3,3 по скалата на Рихтер. Данните бяха оповестени в неделя от служител на сигурността, предаде БТА. Агенцията цитира доклади на френски експерти, които извършват оценка на бедствието в района.

Drone pictures from the explosion in Beirut, you can clearly see the crater. At least 75m wide. pic.twitter.com/5UqRSHee17 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2020

Взривът беше регистриран и от сензорите на Американския институт по геофизика (USGS), като силата му е била равностойна на земетресение с магнитуд 3,3.

Според доклада на френските експерти инцидентът е станал вследствие на искра от заваряване в близост до амониевия нитрат, която го е възпламенила.

Амониевият нитрат се ползва за тор в земеделието, но и за компонент в производството на експлозиви за добив на интертни материали. Години наред химикалът, който е изключително взривоопасен, е престоявал на пристанището.

Съоръжението, където се е съхранявал амониевият нитрат, се запали вечерта на 4 август, като в рамките на 33 секунди са се случили две експлозии.

Версиите за запалването му все още са разнопосочни: от заваръчни работи в склада до торби с фойерверки, за които се предполага, че се съхраняват в склада заедно с амониевия нитрат.

Beirut port blast crater is 43 meters deep, Lebanese security official sayshttps://t.co/01bS3Ozjck — Avraham Israeli Zionist 🇮🇱 (@IsraeliAvraham) August 9, 2020 Междувременно в Бейрут траурът отстъпи място на възмущението на хората, а това предизвика вълна от антиправителствени протести и хората излязоха на улицата в знак на протест с искане за оставката на правителството.

