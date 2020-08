Алкохолът може да ни отпусне и разсее от ежедневието. Според някои твърдения, той дори има лечебни свойства. Реално обаче алкохолът е опасен цитотоксин. Как той повлиява на тялото ни, отговаря видеото от канала „ Now You Know ” на „Дойче веле”.

Една глътка е достатъчна за алкохола да премине в кръвта чрез устната лигавица.

Така той успява да достигне до всяка клетка от тялото ни. Алкохолът има незабавен ефект върху мозъка и рефлексите започват да действат по-бавно.

Малки количества алкохол влияят за подобряване на настроението. Но голямо количество оказва ефект върху зрителните и двигателните функции.

Само няколко грама алкохол на ден могат да се окажат опасни за организма. Честата употреба на алкохол увеличава риска от рак и вреди сериозно на мозъка.

Черният дроб помага за разграждането на алкохола в кръвта. Но при постоянно пиене, този орган вече не може да детоксикира тялото.

