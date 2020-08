Опасен ураган се насочва към крайбрежието на Съединените щати. "Лаура" се увеличи до 3-а степен по 5-степенната скала. Очаква се бурята да се усили до 4-а степен при приближаването си към Луизиана и Тексас. В момента скоростта на вятъра е 185 км/ч.

Laura is now a major, Category 3 hurricane and is forecast to become an extremely dangerous Category 4 storm before making US landfall tonight https://t.co/y6W7YcwJLq — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 26, 2020

Стотици жители получиха заповед да се евакуират незабавно от крайбрежните райони, а властите предупредиха, че ураганът може да удари директно Хюстън.

INTO THE STORM: Time-lapse footage shot from a NOAA plane shows the center of Hurricane Laura over the Gulf of Mexico, as it churns toward the U.S. https://t.co/O57OuGD2Ep pic.twitter.com/HQu6cbS43s — ABC News (@ABC) August 26, 2020

Синоптиците очакват приливна вълна до 4 метра. Производството на суров петрол в Мексиканския залив вече беше спряно от съображения за сигурност.

Laura has now intensified into a Category 3 hurricane and is expected to become a Category 4 storm by later today.



National Hurricane Center Director Ken Graham says storm surge is expected to pose a “life-threatening situation.” https://t.co/m4uFKmxehR pic.twitter.com/S0TkkBubdA — CNN (@CNN) August 26, 2020

