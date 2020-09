Певицата Тейлър Суифт за шеста поредна седмица оглавява класацията на "Билборд" за албуми с "Folklore". От албума са продадени 90 000 еквивалентни единици по данни на Нилсен мюзик, предава БТА. Продажбите бележат спад от 8 на сто в сравнение с предходната седмица, но Суифт все още е на върха.

С постижението си тя изравни рекорда на Уитни Хюстън за певица, оглавявала класацията за албуми за най-дълъг период от време. Шестата поредна седмица на "Folklore" начело на класацията на "Билборд" означава, че Суифт е била общо 46 седмици начело на класацията за албуми. 46 седмици на върха на рейтинга за албуми е и Уитни Хюстън с четири тави. Следва ги Адел с 34 седмици на върха с два албума.

И тази седмица на второ място след Суифт в класацията за албуми е за "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на Поп Смоук със 77 000 еквивалентни единици. На трета позиция е "Legends Never Die" на рапъра Джус Уърлд с продадени 64 000 еквивалентни единици.

"Металика" дебютира в чарта с новия албум "S&M2" - проект с филхармония на Сан Франциско, на четвърто място с 56 000 еквивалентни единици. Това е единадесети албум на "Металика", който е в топ 10.

Петата позиция е за новия албум "Smile" на Кейти Пери с 50 000 еквивалентни единици.

