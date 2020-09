Силна буря връхлетя Финландия и остави над 80 000 домакинства без електричество, предизвика нарушения на фероботните връзки в северната част на Балтийско море и накара властите да предупредят хората да не излизат навън, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Let's have virtual applause 👏 how well ECMWF predicted Storm #Aila.



Compare the analysis today morning to 132 h (5.5 days) forecast issued last Friday (11 Sep).



We knew *four* days before the storm itself had even formed that it will form and hit Finland. Wow. https://t.co/yNh6iEmhYB pic.twitter.com/WLmh203EvE