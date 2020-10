Бронзова статуя на Хари Потър, летящ с метла, се появи на лондонския площад Лестър скуеър, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Статуя, която показва актьора Даниъл Радклиф в ролята на Хари Потър, е само на няколко метра от киното, където беше премиерата на филма "Хари Потър и Философският камък" през ноември 2001 г. Статуята създава впечатление, че се носи във въздуха, тъй като металната колона, която е единствената й опорна точка, е скрита от зелен храст, над който "лети" Потър.

A bronze statue was unveiled in London's Leicester Square to celebrate the "Harry Potter" novels. Take a look. pic.twitter.com/D1NUAqDHt0

"Хари Потър е много важен за литературата, театъра и разбира се киното" - каза Рос Морган, ръководител на бизнес сдружението "Сърцето на Лондон".

На площада има още осем статуи на популярни филмови герои. Желаещите могат да се снимат с Мери Попинс, мечката Падингтън, мистър Бийн, Батман. Британските зрители за първи път имаха възможност да ги видят на големия екран на площад Лестър, където са два популярни киносалона. Именно там се организират премиерите на филмите.

A statue of the character Harry Potter, based on the JK Rowling novels, has been unveiled in London.



It is the newest statue to join eight other movie statues on display in ‘Scenes in the Square’ - a film sculpture trail in Leicester Square.#5News pic.twitter.com/PpdOqr34Az