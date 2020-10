17-годишна тийнейджърка от Тексас постави два световни рекорда с необичайно дългите си крака, съобщи БТА. Книгата на Гинес призна на Мейси Кърин рекорд за най-дълги женски крака и най-дълги крака на тийнейджърка.

Texas teen Maci Currin breaks the world record for being the woman with the longest legs in the world. Read full story.#WorldRecord #MaciCurrin #Texashttps://t.co/n7WD14V6aS — moneycontrol (@moneycontrolcom) October 6, 2020

Краката на Мейси са с различна дължина. Десният е 134,3 см, а левият - 135,3 см. Тя е висока 2,08 м.

Maci Currin from Texas, who is 6 ft 10 inches tall, is encouraging everyone to 'embrace' their bodies https://t.co/rQOeLAl4a9 — Telegraph World News (@TelegraphWorld) October 6, 2020

Всички в семейство на Мейси са високи, но никой - колкото нея. Ръстът й помага много при играта на волейбол, но крие и известни неудобства - когато минава през врати, когато се качва в автомобил, когато си купува дрехи.

A 17-year-old girl from Texas has broken the Guinness World Record for having the world's longest legs and the longest legs on a teenager. https://t.co/Ajxj1onRQC — Viral Hua (@ViralHua) October 7, 2020

Мейси Кърин се надява един ден да постави нов рекорд - за най-висока професионална манекенка.

A 17-year-old girl from Texas #MaciCurrin has broken the #GuinnessWorldRecord for having the world's longest legs and the longest legs on a teenager. She is 6 ft 10 and her legs make up 60 per cent of her total height. pic.twitter.com/W4G0UYITVx — APN NEWS (@apnnewsindia) October 7, 2020

