Активисти на пънк групата „Пуси райът” разпънаха знамената с цветовете на дъгата пред няколко административни здания в Москва по повод рождения ден на руския президент Владимир Путин. Путин навърши днес 68 години, отбелязва БТА. Знамето е символ на хомосексуалното движение. „Пуси райът” го е избрало като подарък за Путин, за да изтъкне липсата на свобода и любов в странната.

!!! 2 members of Pussy Riot were just detained for this action, post-factum.



Criminal police is trying to get into a house of another participant of the action, Sasha Sofeev. pic.twitter.com/y6Nmrw5fka — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020

Знамена е имало пред президентството, Федералната служба за сигурност и министерството на културата.

WE DEMAND:



- Abolish "a propaganda of non-traditional sexual relations" law as discriminatory and violating the right to freedom of expression



- Make October 7, Putin's birthday, LGBTQ Visibility Day. pic.twitter.com/LsRBPNVwnO — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020

През 2012 г. три членки на групата бяха осъдени на затвор заради скандална протестна поява в катедралата Христос Спасителя в Москва. Пънк бандата по принцип критикува остро Кремъл.

WE DEMAND:



- Stop harassment of activists and organizations who help the LGBTQ community



- Pass a law that prevents discrimination on the basis of gender and sexual orientation



- Stop harassment of same-sex families, stop taking away children from these families pic.twitter.com/gdpP37u3PY — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020

Руското ръководство освен това е критикувано в международен план за подстрекаване към омраза срещу сексуалните малцинства посредством неговите политики.

PUSSY RIOT RAINBOW FLAG ACTION



1. Federal Security Service

2. Administration of President

3. Ministry of culture

4. Supreme court



WE DEMAND:



- Investigate the killings and kidnappings of gay, lesbian, transgender and queer people in Chechnya

- Legalize same-sex partnerships pic.twitter.com/ALUzqCwXo6 — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) October 7, 2020

В спорна конституционна промяна бракът в Русия е единствено възможен между мъж и жена. Хомосексуализмът е до голяма степен табу в Русия, въпреки че не се смята за престъпно деяние.

