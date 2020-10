Рядко издание от 1729 г. на фундаменталния труд на английския физик, математик и астроном Исак Нютон (1643-1727) "Математически начала на натуралната философия" (1687) бе продадено за 28,3 хиляди долара на търг на "Доминик Уинтър" в град Сайрънсестър, Югозападна Англия, съобщава БТА.

First edition copy of 'rare' Sir Isaac Newton book sells at auction for £22,000 https://t.co/PpHYxASFnM