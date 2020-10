Българска връзка в една от големите артистични загадки на миналия век. Българин е съхранявал еротични рисунки на популярен британски творец, които в момента се оценяват на близо 2 милиона паунда.

Sexually explicit drawings by Duncan Grant found under a bed https://t.co/uG4tLTWU3U via @MailOnline — Belinda (@bellaella7) October 8, 2020

Скиците на британския художник Дънкан Грант се смятаха за изгубени в продължение на над 70 години, пише Би Би Си. Предполагаше се, че колекцията е била унищожена през 60-те години на миналия век.

With 1️⃣ week to go until we launch a crowdfunding campaign to #ReopenCharleston, we’re thrilled to announce the extraordinary gift of #DuncanGrant’s erotic drawings to our permanent collection, passed from lover to lover, friend to friend, for 60 years. https://t.co/RhJnQjH0Se — The Charleston Trust (@CharlestonTrust) October 8, 2020

Съвсем наскоро стана ясно, че цялата колекция от рисунки в продължение на десетилетия е била скрита под леглото на колекционер, който реши да я дари на музея на художника в Чарлстън, Източен Есекс. Институцията се помещава в къщата, която Грант споделя с колежката с Ванеса Бел – негова муза и любовница.

Interesting history of these drawings by Duncan Grant and the terrible suppression and even destruction of gay / queer erotic art: Artist's 'lost' erotic drawings worth £2m discovered - BBC News https://t.co/yOG1pGnHXD — Sasha Dugdale (@SashaDugdale) October 8, 2020

Грант и Бел принадлежат към така наречената група „Блумсбъри” – обединяваща писатели, художници и интелектуалци с разкрепостено мислене през първата половина на XX век. Въпреки че е баща на дъщерята на Бел – художничката и писателката Анджелика Гарнет, увлечението на Грант по „мъжките ласки” не е било тайна за никого.

It's been a good day for early 20th Century homoerotic art! As well as Duncan Grant's 'lost' drawings coming to light, @WillPinfold has introduced me to Austrian expressionist and lover of the male nude form, Anton Kolig...a drawing here from 1939 😍 pic.twitter.com/dqCcLqgq4j — Michael Langan 🏳️‍🌈🇪🇺🌹📚 (@mlanganwriter) October 8, 2020

422-те рисунки са създадени през 40-те и 50-те години на миналия век, като прослава на любовта между двама мъже и на мъжкото тяло. Експерти от дълго време спекулираха, че те са били унищожени именно заради откровено хомосексуалното си съдържание.

An extraordinary stash of more than 400 explicit gay erotic drawings by Duncan Grant that was long thought to have been destroyed has come to light, secretly passed down over decades from friend to friend and lover to loverhttps://t.co/firGQWiEJO pic.twitter.com/hVdgDIMPj0 — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) October 8, 2020

През 1959 година Грант дава рисунките на своя приятел – художника Едуард Ле Бас. Скиците са прибрани в папка, а творецът предупреждава – съдържанието в „изключително лично”. Според историята – след смъртта на Ле Бас, неговото семейство унищожава рисунките, за да защити репутацията на създателя им. Оказва се обаче че Ле Бас всъщност ги поверява на друг член на групата „Блумсбъри” – собственикът на галерия и самият той творец Ярдли Нолис.

Lost stash of 400 erotic drawings by Duncan Grant comes to light https://t.co/fN9srZN8fK — The Guardian (@guardian) October 8, 2020

Рисунките с откровено еротично съдържание след това попадат в художника Матей Радев, който също става член на групата „Блумсбъри”, след като емигрира в Лондон от родната си България през 1950 година. Неговият партньор – пенсионираният дизайнер на театрални костюми Норман Коутс, е човекът, който десетилетия наред крие рисунките под леглото си и решава да ги дари на музея.

Erotic drawings by British artist Duncan Grant worth £2m kept under bedhttps://t.co/nbff3QlYPR pic.twitter.com/g3ivGe2YMM — BBC News (UK) (@BBCNews) October 8, 2020

Те трябва да излязат от „килера” и да бъдат видени в цялата им красота”, споделя Коутс пред Би Би Си. „Това е голяма и наистина красива колекция”, допълва той.

