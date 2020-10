Американската междупланетна станция "Осирис-Рекс" състави пълна карта на повърхността на астероида Бену и откри в кратера Найтингейл, където кацна апаратът в края на октомври, залежи от минерали, възникнали от течението на речни потоци, съобщава БТА. Резултатите от наблюденията на сондата бяха публикувани в списанията "Сайънс" и "Сайънс адвансис".

But the excitement doesn’t end there… scientists have also found boulders streaked with bright veins that appear to be made of carbonate minerals. Some are located near the Nightingale crater, meaning that fragments of carbonates might also be present in the returned sample 🤩 pic.twitter.com/lFagdoh4KU