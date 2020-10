Сверна Корея показа гигантски междуконтинентални балистични ракети. Всяка една от тях беше превозвана от транспортер с 11 оси.

На парада по случай 75-тата годишнина от основаването на управляващата Работническа партия, лидерът Ким Чен-ун благодари на военните.

Източник: Ruptly

По думите му, те са се справили отлично при преодоляване на щетите от природни бедствия и предотвратяването на разпространението на коронавируса.

