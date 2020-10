Петима души са загинали, след като два леки самолета се сблъскаха във въздуха в Западна Франция в събота следобед, съобщава "Дейли мейл".

В единият самолет е имало двама души на борда, а в другият - DA40 - трима. „Сблъсъкът е станал около 16:30 ч. местно време в Лош, Ендър е Лоар”, съобщи представителят на местното правителство Надя Сегиер.

Единият самолет е паднал в близост до къща, другият на няколкостотин метра от него, но няма други ранени.

Five die after tourist plane, microlight collide in west France Five people were killed after a tourist plane and a microlight aircraft collided in western France on Saturday, the local go https://t.co/VSt8fCpdvR