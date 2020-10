Технологичният гигант Apple представи официално новата серия мобилни устройства iPhone 12. Най-голямата новост е, че всички модели поддържат 5G мрежи. Устройствата идват с обновен дизайн - плоска метална рамка на мястото на заоблената в досегашните модели.

iPhone 12 и Apple watch ще могат да се зареждат с едно безконтактно устройство.

Apple представи и iPhone 12 mini, които има по-малък екран, но същите възможности. Мини моделът е с диаметър 5.4 инча, а iPhone 12 - 6.1 инча.

Apple has revealed the details of the iPhone 12 Pro and the iPhone 12 Pro Max #AppleEvent. https://t.co/Si91yootjk pic.twitter.com/vawrpqLdFT