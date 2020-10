Полицейското управление в Лос Анджелис разследва смъртта на 21-годишен българин от предградието Нортридж. Той е починал от огнестрелна рана. По случая е задържана 22-годишна жена, чиято самоличност към момента не се съобщава, предаде Dariknews.bg .

Младият мъж е убит от случайно изстрелян куршум около 02:00 часа след полунощ. Жертвата е идентифицирана от съдебен лекар в Лос Анджелис. Изстрелът е възпроизведен по време на парти на група приятели. По първоначална информация жената е натиснала случайно спусъка.

"It's insane that that happened": Authorities are investigating what they believe to be an accidental shooting in Northridge this morning. A 22-year-old woman allegedly fired a gun by mistake, killing a 21-year-old man. https://t.co/uD8ojhj4QR