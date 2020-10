Стиви Уондър се завръща на музикалната сцена. Той ще издаде нови парчета за първи път от четири години.

Легендарният 70-годишен музикант представи песните си "Where Is Our Love Song" и "Can't Put It In The Hands Of Fate" по време на виртуална пресконференция снощи. Музикантът обяви също, че напуска „Motown Records“ след почти 60 години, след като подписа с компанията през 1961 г.

В „Where Is Our Love Song“ Уондър си сътрудничи с Гари Кларк младши, докато „Can't Put It In The Hands Of Fate“ включва Rapsody, Busta Rhymes, CHIKA и Cordae.

Говорейки за „Where Is Our Love Song", Уондър обясни: „Това е песен, върху която реално започнах да работя, когато бях на 18, дори незнаейки за какво ще бъде тя, но разполагайки с мелодия. Но тази година настъпи цялостно объркване и омраза и ситуация Изток срещу Запад, ляво срещу дясно... Това е просто сърцеразбиващо. Гледах всичко това и си казвах: „Чакай, как можеш да говориш за Бог и да има омраза в теб?“

За втората песен той добави: „Мислех си къде е нашето място в света. И че това е най-важното време. Не само цветнокожите, но младите хора навсякъде зоват: „Това не е приемливо“. Промяната е точно сега. Не можем да я оставим в ръцете на съдбата. Никой няма време да чака".

Уондър отбеляза по време на виртуалната си пресконференция, че за първи път издава две песни в един и същи ден. Той също така разкри, че планира да ги включи в нов самостоятелен албум „Through the Eyes of Wonder“.

Всички приходи от сътрудничеството му с Гари Кларк младши ще бъдат дарени на базираната в САЩ организация с нестопанска цел „Feeding America“.

