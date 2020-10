Президентът Доналд Тръмп гласува предсрочно в събота на изборите в САЩ, докато се готвеше за поредния изтощителен ден на кампанията, съобщи АФП.

Тръмп гласува в библиотека, която служи като избирателен център във Флорида, където има дом и където премести местожителството си от родния Ню Йорк.

„Гласувах за човек на име Тръмп“, каза той с усмивка, когато се появи.

Почти 55 милиона американци са гласували досега, тъй като коронавирусът направи личното гласуване по-проблематично.

Reporter: "Mr. President who did you vote for today?"



President @realDonaldTrump: "I voted for a guy named TRUMP!"#Vote pic.twitter.com/RSSBo5vD2L