Сръбският президент Александър Вучич пожела бързо оздравяване на българския премиер Бойко Борисов, който е с коронавирус.



„Скъпи приятелю, желая ти бързо и пълно оздравяване и много сила! Ще победиш”, написа Вучич в официалната си страница в Twitter.



Dear friend @BoykoBorissov, I wish you a fast and full recovery and much strength! You will win!